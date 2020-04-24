اختبارات الأجسام المضادة ترجح أن خمس سكان نيويورك أصيبوا بكورونا

نيويورك-سانا

أظهرت نتائج اختبارات طبية اليوم أن شخصا واحدا على الأقل من كل خمسة أشخاص في نيويورك أكبر مدن الولايات المتحدة مصاب على الأرجح بفيروس كورونا المستجد ما يؤشر إلى أن معدل الإصابات هو أعلى بكثير مما هو معلن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قوله للصحفيين اليوم إنه تم إخضاع نحو ثلاثة آلاف شخص في الولاية بشكل عشوائي لاختبار “الأجسام المضادة” مضيفا أن “نتيجة 14 بالمئة منهم جاءت ايجابية وفي مدينة نيويورك كانت نسبة المصابين أكبر إذ أتت 21 بالمئة من الفحوص إيجابية”.

وهذا قد يعني أن نحو 6ر2 مليون شخص في الولاية بينهم 7ر1 مليون شخص في مدينة نيويورك قد التقطوا الفيروس في مرحلة ما أي أعلى بكثير من الإصابات الـ 263460 المعلن عنها في الولاية بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة والتي أودى الفيروس فيها بحياة أكثر من 15500 شخصا.

ووجود الأجسام المضادة بعد تحليل عينة من دم الشخص يعني أنه أصيب بالفعل بالفيروس أو ربما أنه يمتلك مناعة ضده أي أنه من المحتمل أن يعود إلى العمل دون أن يصاب بالمرض مجددا.