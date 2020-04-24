الصحة العالمية تكشف عن مبادرة لمشاركة الأمصال والعقاقير الخاصة بكورونا

جنيف-سانا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن مبادرة لمشاركة الأمصال والعقاقير الخاصة لمكافحة فيروس كورونا مشيرة في هذا الإطار إلى “تعاون كبير” لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض “كوفيد 19”.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في بيان مقتضب اليوم إن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم لكنها لم تقدم تفاصيل.

ويشارك في المبادرة التحالف العالمي للقاحات “جافي” ومؤسسة غيتس ومانحون كبار للمنظمة علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 بلدا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال في السادس من نيسان إنه يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج الأمصال علاوة على تصميم آليات للتوزيع العادل.