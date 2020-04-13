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ظريف: ندعم جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن

2020-04-12

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعم بلاده جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن والحل السياسي للأزمة في هذا البلد.

وشدد ظريف خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وفق ما ذكرت وكالة إرنا على أن لا حل عسكريا للأزمة في اليمن وأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشكل مقدمة لبدء المسيرة السياسية لحل هذه الازمة.

من جهته قدم غوتيريس عرضا حول اجراءات وجهود منظمة الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في اليمن .

وكان ظريف بحث خلال اتصال هاتفي مع غوتيريس أمس الحظر الأحادي غير القانوني التي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

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