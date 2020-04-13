المخرج محمد وقاف ينهي العمليات الفنية لمسلسل مرايا الزمن

دمشق-سانا

أنهى المخرج محمد وقاف العمليات الفنية لمسلسل مرايا الزمن من تأليف الكاتب الدكتور فتح الله عمر ليكون جاهزا للعرض على المحطات مع شهر رمضان القادم.

ويأتي المسلسل ليؤكد الحضور السوري في الدراما العربية حيث يلعب شخصيات العمل ممثلون لبنانيون وعن ذلك قال المخرج وقاف في تصريح لـ سانا: “التعاون بين الدراما السورية واللبنانية ليس جديدا واستطاع أن ينجح في الماضي والآن لأن البلدين متشابهان بشكل كبير بالعادات والتقاليد والهموم والأحلام”.

وتابع وقاف :”استطاع عدد من الكتاب السوريين أن ينجحوا في كتابة نصوص درامية تخص المجتمع اللبناني والتي كان لها صداها الجيد عند تنفيذها وعرضها على الجمهور العربي كما نجح أيضا المخرجون السوريون بإنجاز أعمال درامية لبنانية عديدة”.

وأوضح وقاف أن العمل أنجز ضمن الظروف الصعبة التي نمر بها بسبب فيروس كورونا والتي كان لها بعض التأثير على استكماله بالشكل الكامل مبينا أن ما تم إنجازه من هذا العمل جدير بأن يتابعه الناس في بيوتهم.

المسلسل ينتمي للنوع الاجتماعي المعاصر وتدور أحداثه ببداية عام 2019 ويطرح مشكلة غزو الميديا لمجتمعنا العربي وتأثيرها على المستويين الإنساني والأخلاقي وصعوبة ضبط مسارها والتحكم بنتائجها مع وجود خطوط أخرى تمس المجتمع مثل ظواهر ترويج وتعاطي المخدرات والفساد والطمع والجشع والطلاق والمشكلات الأسرية لتتشابك الأحداث بشكل وثيق مع المحاور الرئيسة للعمل.

ومرايا الزمن من إنتاج مركز بيروت الدولي للإنتاج الفني ومن بطولة أحمد الزين ومازن معضم وحسن فرحات وماري سلامة ونيكولا مزهر وجوي هاني وكارول عبود ونعمة بدوي وجان قسيس وحسن حمدان وسهير ناصر الدين وبولين حداد وهند خضرة وآخرون.

محمد سمير طحان