موسكو: عدم تسييس أزمة كورونا التي تمثل تحدياً للمجتمع الدولي

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن ادعاءات واشنطن الأخيرة ضد منظمة الصحة العالمية محاولة للتنصل من المسؤولية عن وضع تفشي وباء كوفيد19 في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بتعليق دفع المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية متهماً إياها بـ “الإخفاق في توخي آثار تفشي فيروس كورونا”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان “من المهم جدا تجنب تسييس أزمة كورونا التي تمثل تحدياً عالميا للمجتمع الدولي بأسره وتتطلب إجراءات منسقة من جميع الدول”.

بدوره دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى عدم تسييس قضية تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار رده على هجوم ترامب على المنظمة.

وأعلن ترامب في قوت سابق عن “كارثة كبرى” في جميع الولايات الأميركية الخمسين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بعد أن باتت الولايات المتحدة أولى الدول الأكثر تضرراً جراء الوباء بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب.