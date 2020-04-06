مقتل ضابط أمريكي واثنين من عناصر (قسد) بكمين نفذه مجهولون في بلدة الصور بريف دير الزور

دير الزور- سانا

قتل ضابط من قوات الاحتلال الأمريكي واثنان من عناصر “قسد” بكمين نفذه مجهولون لدورية مشتركة من جنود الاحتلال ومجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور.

وذكر مراسل سانا أن دورية مشتركة لقوات الاحتلال الامريكي ومجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تعرضت لكمين نفذه مجهولون قرب قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور المتاخمة للحدود الادارية لمحافظة الحسكة ما أدى إلى مقتل ضابط أمريكي واثنين من عناصر “قسد”.

وأشار المراسل إلى أنه تم نقل الضابط إلى قاعدة الشدادي غير الشرعية بريف الحسكة الجنوبي.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي خلال وجودها غير الشرعي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية وتدخل بشكل متكرر أرتالا من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها اللاشرعية عبر المعابر غير الشرعية مع العراق لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.