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باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي

2025-04-05

باريس-سانا

تُوِّج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد فوزه اليوم على ضيفه أنجيه بهدفٍ نظيفٍ في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وسجل باريس سان جيرمان هدف المباراة الوحيد عن طريق ديزيريه دوي في الدقيقة الرابعة والخمسين، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بتتويج النادي الباريسي باللقب قبل ست جولاتٍ من نهاية الدوري.

وفاز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي، وابتعد بصدارته كأكثر الأندية تحقيقاً للقب الدوري الفرنسي برصيد ثلاثة عشر لقباً، يليه سانت إيتيان بعشرة ألقاب.

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