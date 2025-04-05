وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد أعمال ترميم جسر الرستن

حمص-سانا

تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق اليوم، أعمال ترميم جسر الرستن بريف حمص، كما التقى العمال واستمع منهم إلى أهم المراحل التي تم الانتهاء منها، وواقع العمل وأبرز الصعوبات، وأثنى على جهودهم المبذولة لإنجاز العمل.

ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الترميم خلال أقصر فترة ممكنة، نظراً لأهمية الجسر في مختلف مفاصل الحياة كطريق حيوي، وأكد على ضرورة تجاوز جميع العوائق، والعمل على عدة جبهات عمل بنفس الوقت، لإنجاز المهمة بالسرعة القصوى.

وأشار عبد الرزاق إلى أنه سيتم تأمين كافة مستلزمات العمل، من إنارة ليلية ووقود وغيرها، وحشد كافة الجهود الممكنة، كما أشار إلى ضرورة دعم عمل القطاع العام وتغيير النظرة السابقة عنه.

يذكر أن الجهة المشرفة هي الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية التي تملك الخبرة في هذا المجال إضافة لآليات ومعدات مختصة.

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