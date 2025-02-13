المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم: موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه