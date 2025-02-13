الدغيم: مبادئ ثورتنا ترفض المحاصصة الطائفية وسيتم مراعاة التنوع بحيث ينظر السوريون من مختلف أعراقهم ودياناتهم ومناطقهم السكانية إلى المؤتمر كالمرآة التي تعكس وجوههم

الخميس / 13 / 02 / 2025
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير الشيباني يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس
2025-02-13
بيدرسون يطالب بتقديم الدعم لسوريا ورفع العقوبات عنها
2025-02-12
الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لسوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الشرع
2025-02-12
وزير التجارة الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-02-12
رئيس موريتانيا يهنئ الرئيس الشرع بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
2025-02-12
وزارة التجارة التركية تلغي قيوداً كانت مفروضة على سوريا
2025-02-12
كوريا الجنوبية تبحث إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
2025-02-12
محليات
المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم لـ سانا: المؤتمر يقارب صورة المجتمع السوري بتنوعه ويشكل انطلاقة لبناء المستقبل
2025-02-13
مجلس مدينة درعا يؤهل سوقاً تجارياً ويضعه بالاستثمار
2025-02-13
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يبحث مع وفد من مركز الملك سلمان سبل التعاون في مختلف المجالات
2025-02-12
العدل تحيل 87 قاضياً من محكمة قضايا الإرهاب إلى التحقيق
2025-02-12
جلسة حوارية تناقش الواقع الخدمي وتطوير العمل الإعلامي في إدلب
2025-02-12
منخفض جوي يؤثر على البلاد… يتلاشى كلياً يوم الجمعة القادم
2025-02-12
الرئيس الشرع يجتمع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
2025-02-12
رياضة
اتحاد كرة القدم يقيم ورشة عمل للحكام السوريين
2025-02-12
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على منتخب فلسطين
2025-02-12
فوز ثمين لريال مدريد على مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-02-12
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئات يواجه نظيره الفلسطيني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-02-11
منتخب شباب سوريا لكرة القدم يواصل تحضيراته لخوض النهائيات الآسيوية
2025-02-10
برشلونة يكتسح إشبيلية ويقلص الفارق مع الريال المتصدر بالدوري الإسباني
2025-02-10
اتحاد الجمباز يقيم مهرجاناً رياضياً للفئات العمرية الصغيرة
2025-02-09
اقتصاد
وزارة النفط والثروة المعدنية تعلن عن مزايدات ومناقصات في قطاع الفوسفات
2025-02-13
وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية
2025-02-12
وزير التجارة الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-02-12
وزارة التجارة التركية تلغي قيوداً كانت مفروضة على سوريا
2025-02-12
حماية المستهلك بحمص تنفذ جولات توعوية على الفعاليات التجارية
2025-02-12
المركزي: معدل التضخم في سوريا خلال عام 2024 أعلى من لبنان وأدنى من تركيا
2025-02-12
من إيدك أحلى… بازار للمنتجات اليدوية في طرطوس
2025-02-12
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
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syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير الشيباني يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس
الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لسوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الشرع
الرئيس الشرع يجتمع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
رئيس موريتانيا يهنئ الرئيس الشرع بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
الرئيس الشرع يستقبل وفدي هيئة التفاوض والائتلاف للتهنئة بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
المهندس البشير يستقبل مجموعة من رجال الأعمال السوريين في كندا
عبدالله بن زايد يؤكد خلال لقائه الشيباني دعم الإمارات لاستقلال سوريا وسيادتها
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة الوزير الشيباني
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت
الدغيم: مبادئ ثورتنا ترفض المحاصصة الطائفية وسيتم مراعاة التنوع بحيث ينظر السوريون من مختلف أعراقهم ودياناتهم ومناطقهم السكانية إلى المؤتمر كالمرآة التي تعكس وجوههم
2025-02-13
2025-02-13
hadeil
سابق
المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم: موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه
التالي
الدغيم: اللجنة التحضيرية لجنة وطنية مستقلة هي من تعين رئيسها وتكتب نظامها الداخلي وصلاحياتها ولن تتدخل بالمضامين ومهمتها إدارة تسيير عملية الحوار وتلمس هموم المواطنين وأخذ آرائهم والتأكد من تطبيق المعايير في اختيار الشخصيات المشاركة
انظر ايضاً
الدغيم: عدد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني متروك للنقاش العام بعد التواصل مع المواطنين وممثلي المحافظات والأمر متروك للمضامين بحيث تشمل الخبرات ومختلف الاختصاصات
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