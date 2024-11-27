الاتحاد الرياضي العام يعقد المؤتمر الثاني لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية ‏

دمشق-سانا‏

تحت عنوان “الرياضة دعامة أساسية في بناء المجتمع لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً ‏وفكرياً” أقام الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم ‏العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة ‏طلائع البعث اليوم المؤتمر الثاني لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية لعام 2024 ‌‏.‏

وتضمن المؤتمر الذي أقيم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق عرض فيلم وثائقي لعمل ‏الاتحاد الرياضي خلال الأربع سنوات الماضية و لقاء حوارياً حول تطوير الرياضة ‏المدرسية والجامعية تركز على عرض توصيات المؤتمر الرياضي الاول وما تم ‏إنجازه وطروحات حول توجيه التربية الرياضية لجميع الطلاب بكافة المستويات و ‏استقطاب المتميزين منهم. ‏

‏وتضمنت الطروحات تهيئة مستلزمات الرياضة والبحث عن استثماراتها وتوسيع ‏قاعدتها بالمدارس والجامعات. ‏

وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عامر المارديني أكد اهتمام الوزارة بتعزيز دور ‏الرياضة المدرسية وتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم البدنية عبر تدريب المعلمين ‏والمدرسين في معاهد التربية الرياضية إلى جانب تنظيم البطولات الفرعية والمركزية ‏لتحفيز المنافسة وتبادل الخبرات منوهاً بالشراكة مع المنظمات الشعبية والمجتمع ‏المحلي في هذا المجال مما يساهم بتحقيق مشاركة أوسع للطلبة والمدرسين ويعزز ‏أهمية الرياضة المدرسية ودورها في تشكيل المنتخبات الوطنية واكتشاف المواهب في ‏سن مبكرة.‏

وبين المارديني أن نجاح أي عمل يقوم على التخطيط الجيد والقدرة على بناء ‏الشراكات والإصرار على تجاوز الصعوبات منوها بضرورة التعامل مع التحديات التي ‏تواجهنا كفرصة للنمو والتطور لا كسبب للتراجع وأهمية الحفاظ على صحة أجسادنا ‏بالتغذية الجيدة والرياضة المنتظمة واتباع منهج صحي ينعكس على التطور والأداء ‏المهني اليومي.‏

وفي كلمة له اوضح عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس ‏مكتب الشباب فاضل وردة ضرورة دعم الرياضة لدورها في تنمية الشباب وتمكينهم ‏ليكونوا أساساً للتنمية البشرية والمستدامة لافتاً إلى أهمية التعاون وتضافر الجهود بين ‏مختلف الجهات لإيجاد سبل تسهم في دعم وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية ‏كركيزة استراتيجية لبناء مجتمع قادر على النهوض والارتقاء وبناء جيل يسهم في ‏بناء سورية.‏

وأوضح وردة أن الرياضة المدرسية والجامعية تعتبر إحدى الركائز في بناء شخصية ‏الأطفال واليافعين والشباب وتعزيز وبناء القدرات واللياقة البدنية وصولاً إلى تنمية ‏القيم منوهاً بدور الوزارات والاتحادات المعنية في تطوير برامج وأنشطة تتماشى مع ‏المناهج التعليمية وتنظيم الفعاليات والمسابقات والبطولات لتعزيز أهمية الرياضة ‏ولخلق جيل متكامل صحيح بدنياً ونفسياً.‏

ورأى وردة ضرورة وضع خطط استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية ‏في الرياضة المدرسية والجامعية وتكثيف الأبحاث العلمية وتأهيل المدربين وتطوير ‏المنشآت الرياضية وتأمين الأدوات اللازمة لضمان تقديم أفضل ما

يمكن للطلبة ‏والشباب ووضع صيغ ملائمة للتعاون مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص وتقديم ‏الرعاية للمواهب الرياضية الناشئة.‏

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا إلى أن توصيات ومخرجات هذا ‏المؤتمر ستكون خطوة راسخة في تطوير الرياضة السورية لافتا إلى أن الرياضة ‏المدرسية هي الخزان الحقيقي للأبطال الرياضيين لتتكامل لاحقاً مع الرياضة ‏الجامعية. ‏

و بين معلا أن الاتحاد الرياضي لا يألو جهدا في سبيل خدمة المواهب الرياضية ‏المدرسية من خلال تقديم الكوادر الفنية والمدربين والحكام والصالات والملاعب ‏موضحاً أن واقع الرياضة المدرسية يحتاج لتوفير الدعائم الأساسية التي تتمثل بتوفير ‏البيئة المدرسية والمنهاج المدرسي والكوادر الأكاديمية وضخ دماء جديدة وبيئة مناسبة ومنهاج صحيح للوصول إلى رياضة مدرسية حقيقية.‏

معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هيثم حسن أكد أن الوزارة أولت ‏الرياضة بكل أشكالها اهتماماً خاصاً باعتبارها القاعدة التي يجب الاعتماد عليها في ‏بناء جيل قوي ومتعلم ومنتم لوطنه وحضارته عبر إقامة المنشآت الرياضية الجامعية ‏وافتتاح وإحداث كليات ومعاهد التربية الرياضية في بعض الجامعات السورية وإقامة ‏فعاليات رياضية جامعية في كافة المناسبات.‏

حضر المؤتمر عدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ‏ومحافظ القنيطرة ورئيس اتحاد شبيبة الثورة ورئيس منظمة طلائع البعث وعدد من ‏أعضاء مجلس الشعب وفعاليات حزبية وتربوية ورياضية. ‏

رحاب علي وصبا غره

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen