ندوة ثقافية بعنوان وزارة الثقافة إنجازات وآفاق في ثقافي العدوي

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي بالعدوي ضمن أيام الثقافة السورية ندوة أدبية بعنوان “وزارة الثقافة إنجازات وآفاق” بمشاركة الأدباء، أيمن الحسن، أريج بوادقجي، حسام خضور.

وتركزت مداخلات المشاركين في الندوة التي أدارها الأديب أيمن الحسن عما أنجزته وزارة الثقافة وهيئاتها ومؤسساتها وآفاقها المستقبلية.

وبينت رئيسة تحرير مجلة “شامة” أريج بوادقجي في مشاركتها أن رسالتها الثقافية موجهة للأطفال، وأن ما يميز المنتج الثقافي السوري هو وجود مجلة مخصصة للطفولة المبكرة حيث تنبع أهميتها بكونها تضيف قيمة تربوية للمجتمع السوري رغم ما تعانيه هذه المنصة الثقافية من صعوبات إلا أنه بفضل إصرار العاملين بهذا المجال لإخراج منتج ثقافي على سوية واحدة استطاعت أن تحافظ على المعايير المرجوة.

وقالت في تصريح لـ سانا: إن أيام الثقافة السورية مهمة جداً ونحن في الحقيقة كل عام ما زلنا نرعى بذور الإبداع ونعتني به لنضيء قناديله في سماء الثقافة السورية.

ولفت عضو اتحاد الكتاب العرب حسام خضور في مداخلته إلى أنه ينبغي أن يكون لوزارة الثقافة قناة لإيصال الثقافة للجمهور تعكس مكوناته المختلفة لكي تقدم شخصية سورية متنوعة في ثقافتها وفنونها وأدبها.

وفي تصريح لـ سانا قال خضور إن وزارة الثقافة تعمل في نشر الوعي في جميع الميادين وهي على مدى عقود قدمت الكثير إلى جانب المؤسسات الوطنية الثقافية الأخرى.

بدورها بينت مديرة المركز الثقافي بالعدوي لمياء عقيل أنه سيتم مناقشة الإنجازات السابقة التي قدمتها وزارة الثقافة من خطط وآليات عمل مستقبلية التي تسعى للقيام بها.

وفي حديث لـ سانا قالت مديرة المركز الثقافي في كفرسوسة نعيمة سليمان: إن نشاطنا اليوم هو إضاءة على أهم إنجازات وزارة الثقافة حيث أنها تهتم بالهوية الحضارية الثقافية والتراث الحضاري لكونه الجسر الواصل بين الماضي والحاضر كما وأنها تحتضن الابداع والمواهب وتعمل على تنميتها وتهتم بجميع شرائح المجتمع من الأطفال مروراً بالشباب حتى الكبار.

يزن المصري

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