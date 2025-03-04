أمسية موسيقية لطلاب صف البيانو في معهد صلحي الوادي

دمشق-سانا

اختتم معهد صلحي الوادي حفلاته ضمن أيام الثقافة السورية لعام 2024، بأمسية موسيقية لآلة البيانو، أحياها طلاب الأستاذة سفيتلانا الشطا.

وشارك في الأمسية 23 طالباً وطالبة، قدموا مقطوعات موسيقية متنوعة امتدت بين الكلاسيكية والباروك والرومانسية والموسيقا الحديثة، وأبدعوا خلالها بأداء متميز عكس مهاراتهم العالية.

وفي حديثها لـ سانا الثقافية، عبّرت سفيتلانا الشطا عن فخرها بطلابها، مشيرةً إلى أن الثقافة هي فعلاً رسالة حياة، فرغم كل التحديات والصعوبات التي مرت بها سورية لم يتوقف معهد صلحي الوادي يوماً واحداً عن أداء رسالته، بل كان دائماً منارة للإبداع.

يُذكر أن معهد صلحي الوادي للموسيقا، المعروف سابقاً بالمعهد العربي للموسيقا تأسس عام 1961 في العاصمة السورية دمشق.

ويُعد المعهد من أبرز المؤسسات التعليمية الموسيقية في سوريا، وقد سُمّي لاحقاً تكريماً للموسيقي السوري الراحل صلحي الوادي الذي ساهم بشكل كبير في تطوير المشهد الموسيقي المحلي.

كما يقدم المعهد برامج تعليمية متنوعة تشمل تعليم العزف على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى دروس في النظريات الموسيقية والتأليف.

مريم حجير

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