خمسة شهداء جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي النصر شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة آخرين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب إلى 40883 شهيداً و94454 جريحاً، فيما لا يزال العشرات في الطرقات وتحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

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