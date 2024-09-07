الحرارة أعلى من معدلاتها ونسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية

دمشق-سانا

تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر عشوائية المكان والكميات في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والوسطى، ويستمر الجو سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام، ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 55 كيلو متراً بالساعة أحياناً، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الإثنين دمشق 35 / 20 35 / 19 37 / 20 القنيطرة 30 / 19 31 / 20 32 / 18 درعا 34 / 19 34 / 19 35 / 20 السويداء 31 / 16 31 / 18 32 / 19 حمص 32 / 20 33 / 20 33 / 21 حماة 38 / 23 38 / 23 39 / 24 الحسكة 40 / 25 40 / 24 41 / 25 اللاذقية 32 / 25 32 / 23 31 / 24 طرطوس 33 / 25 33 / 25 33 / 25 حلب 36 / 23 37 / 22 38 / 23 إدلب 33 / 21 33 / 22 35 / 22 دير الزور 39 / 24 39 / 26 40 / 27 الرقة 37 / 25 37 / 24 39 / 26

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