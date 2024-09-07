الصناعات الحرفية والتراثية… حضور لافت في معرض إكسبو سورية 2024

دمشق-سانا

يشكل معرض “إكسبو سورية 2024” للصادرات فرصة أمام الحرفيين المشاركين ضمن جناح وزارة السياحة لتقديم منتجاتهم الخاصة من مختلف الحرف التراثية والصناعات التقليدية التي تعكس حضارة سورية وتاريخها العريق كالبروكار والأغباني والموزاييك وصناعة البسط والسجاد والآلات الموسيقية والحفر على الخشب والثريات وغيرها.

وتحدث عدد من الحرفيين لـ سانا عن أهمية مشاركتهم في معرض إكسبو سورية ومنهم شيخ كار صناعة الأدوات الموسيقية فراس السلكا الذي بين أنه يشارك بعرض مصنوعاته من الآلات الموسيقية الوترية كالعود والقانون والجيتار والبزق والآلات الإيقاعية كالطبل والدف وغيرها، إضافة لعرض حقائب مخصصة للآلات الموسيقية المصنوعة من الجلد أو الفايبر أو الخشب، لافتاً إلى أن الهدف من مشاركته إيجاد سوق لتصدير منتجاته وعقد الصفقات مع الراغبين بشرائها داخل سورية وخارجها.

رئيس شعبة المهن التراثية باتحاد غرف السياحة السورية وشيخ كار حرفة العجمي عرفات أوضه باشي أكد أن معرض إكسبو سورية يعد سوقاً لأهم المنتجات الحرفية التراثية السورية المتميزة بجودتها على مستوى العالم، وباليد العاملة الخبيرة فيها، منوهاً بدور المعرض في التعريف بسوية الصادرات السورية على مستوى العالم وعرض المنتجات التراثية التقليدية وعقد الصفقات التي تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

من جهته الحرفي ياسر الغضبان شيخ كار الموزاييك الخشبي الدمشقي أوضح أن مشاركته بالمعرض جاءت للتعريف بالحرفة ومكوناتها ومراحل تصنيع القطعة، بهدف عرض المنتجات للزوار وتسويقها، لافتاً إلى أن منتجاته تتضمن الصناديق والمفروشات والتحف وعلب الضيافة وغرف النوم وغيرها.

وأشار الحرفي فيصل غازي إلى أنه يشارك في المعرض من خلال عرض الثريات المصنوعة يدوياً بأشكال وقياسات مختلفة، والتي تستخدم لإضفاء الجمالية على المنازل والقصور والفنادق، لافتاً إلى أن المعرض يشكل فرصة تسويقية للمشاركين، إضافة إلى كونه دلالة لعودة سورية إلى ألقها في ظل الدعم الحكومي والتسهيلات لاستيراد المواد الأولية.

ولفت الحرفي عبد الحميد رواس من حلب إلى أنه يشارك للتذكير بحرفته وهي رتي السجاد وترميم العجمي التي يعمل بها منذ أكثر من 37 عاماً، لافتاً إلى أن الإقبال على رتي السجاد عاد للواجهة بعد أن كادت الحرفة تندثر وأغلب مرتادي الورشات من الراغبين بالحفاظ على تراث آبائهم وأجدادهم.

شيخ كار الفنون النحاسية التشكيلية عدنان تنبكجي الذي يشارك بعرض منتجاته المصنوعة من البرونز والكروم الذهبي والفضي والبلاتيني والنحاسي المعتق قال: “إن المعرض إشارة إلى عودة الأمن والأمان إلى سورية ونشارك بهدف إطلاع الجيل الجديد على تراث الآباء والأجداد وزرع الرغبة لديهم بتعلم هذه الحرف”.

الشاب ضياء جاويش يشارك في المعرض للتعريف بموقعه الإلكتروني الذي يحمل اسم “شرفتوا”، وهو بمثابة دليل يعرض المنتجات السورية بطريقة احترافية ويحقق صلة الوصل بين التاجر والمستهلك مباشرة دون أي وسيط، مبيناً أن الهدف من مشاركته في المعرض التعرف على المشاركين وتعريفهم بالموقع والتشبيك معهم.

وانطلق معرض “إكسبو سورية 2024” للصادرات السورية بنسخته الأولى في الرابع من أيلول الجاري على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق بمشاركة 600 شركة.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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