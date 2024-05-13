تزويد المنطقة الصحية في القامشلي بكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية

الحسكة-سانا

زودت مديرية صحة الحسكة المنطقة الصحية في مدينة القامشلي اليوم بشحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لزوم عمل المراكز الصحية في المنطقة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن الشحنة تضمنت أدوية للسكري ومضادات حيوية ومسكنات وأدوية الوقاية من الرشح، إضافة إلى مستلزمات طبيبة شملت المعقمات والكفوف والكمامات وصناديق سلامة ومستلزمات أخرى، مؤكداً أن الكمية التي تم إرسالها للمنطقة الصحية تكفي حاجة المراكز الصحية في المنطقة لنحو شهرين.

وأكد خلف أن المديرية تسعى باستمرار لتحسين واقع المراكز الصحية لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية بالشكل الأمثل، خاصة تأمين الأدوية للمرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وزودت المديرية المنطقة الصحية في القامشلي نهاية شهر نيسان الفائت بمادة الزبدة التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات المصابات بنقص التغذية، كما أرسلت 4704 حبات علاجية من المركب الرباعي والثنائي لعيادة السل في القامشلي.

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