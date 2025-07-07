فرق الدفاع المدني السوري تبذل جهوداً كبيرة لإخماد بؤر النار التي اندلعت في غابات الفرنلق بريف اللاذقية الشمالي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سوريا والعالم
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لحشد الدعم للحكومة السورية والمتضررين من حرائق اللاذقية
2025-07-06
مسؤولة أممية: سوريا تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة كارثة الحرائق
2025-07-06
فرق إطفاء أردنية تصل إلى سوريا لدعم جهود السيطرة على الحرائق- فيديو
2025-07-06
المفتي دريان: إذا كانت سوريا بخير لبنان بخير
2025-07-06
سوريا والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستجابة للطوارئ وإزالة الألغام
2025-07-05
المملكة المتحدة تجدد عزمها على مواصلة التعاون مع سوريا
2025-07-05
الرئيس الشرع يستقبل وفد دار الفتوى للجمهورية اللبنانية
2025-07-05
محليات
السورية للحبوب تمدد فترة استلام القمح لثلاثة أيام
2025-07-06
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
2025-07-06
قيادة الأمن الداخلي في درعا: تخريج 60 عنصراً ضمن خطة تعزيز الانضباط ورفع الكفاءة الأمنية
2025-07-06
التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين من الصحة وتدعوهم للعودة
2025-07-06
أعمال صيانة لوحدات الإنتاج في مصفاة بانياس
2025-07-06
وزير الإعلام: الهوية البصرية الجديدة تمثل سوريا الحرة والمستقرة والموحدة
2025-07-06
الخدمات الفنية في حماة تبدأ بإنشاء عقدة سير جديدة
2025-07-06
رياضة
فوز أهلي حلب والكرامة على الوحدة وحطين في البلاي أوف بالدوري الممتاز
2025-07-06
موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة في كأس العالم للأندية
2025-07-05
باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-05
منافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز
2025-07-05
نيوم السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي غالتييه
2025-07-05
الكرامة يختبر لاعبيه بكرة القدم لجميع الفئات
2025-07-05
تشيلسي يحجز مقعداً في نصف نهائي مونديال الأندية على حساب بالميراس
2025-07-05
اقتصاد
حاكم مصرف سوريا المركزي: التجارة العالمية باتت مشرعة أمام السوريين
2025-07-06
السورية للحبوب تمدد فترة استلام القمح لثلاثة أيام
2025-07-06
المركزي والاتصالات يوقعان مذكرة لتطوير التقنيات المالية
2025-07-06
التحول الرقمي.. رافعة الإصلاح الإداري والاقتصادي في سوريا
2025-07-06
المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج يختتم أعماله في مدينة المعارض بدمشق
2025-07-06
السياحة السورية توقع مذكرة تفاهم مع شركتين لإطلاق مشاريع تنموية وسياحية كبرى
2025-07-05
افتتاح معرض البازار الذهبي في فندق شهباء حلب
2025-07-05
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: قد نتمكن من السيطرة على الحرائق اليوم وتحتاج عدة أيام للمراقبة والمتابعة
وزير الطوارئ لـ سانا: حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء إخماد الحرائق
سوريا وقطر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية يبحث مع سفير سلطنة عمان في سوريا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
معاون وزير التربية يتفقد عملية تصحيح أوراق الامتحانات في إدلب
المالية تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200 % للعاملين والعسكريين
جهود السيطرة على حرائق اللاذقية تتوسع وفرق دعم جديدة تصل تباعاً
المفتي دريان: إذا كانت سوريا بخير لبنان بخير
إحداث غرفة عمليات مشتركة لمواجهة حرائق اللاذقية
احتفالية شعبية حاشدة بالهوية البصرية الجديدة لسوريا في ساحة العباسيين بدمشق-فيديو
فرق الدفاع المدني السوري تبذل جهوداً كبيرة لإخماد بؤر النار التي اندلعت في غابات الفرنلق بريف اللاذقية الشمالي
2025-07-07
الدفاع المدني السوري
2025-07-07
Ali Ghaddar
سابق
وزير الثقافة يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم جهود سوريا في مجالي الحفظ والترميم
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لليوم الرابع على التوالي… فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية
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