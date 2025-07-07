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فرق الدفاع المدني السوري تبذل جهوداً كبيرة لإخماد بؤر النار التي اندلعت في غابات الفرنلق بريف اللاذقية الشمالي

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لليوم الرابع على التوالي… فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية

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