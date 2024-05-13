القوات الروسية تتقدم على 5 محاور قتال استراتيجية في دونباس

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها أحرزت تقدماً وحسنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن القوات الروسية عززت مواقعها في بلدات فولشانسك ونيسكوشنوي وليبتسي وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف وصدت خمس هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية في مناطق بلدات غلوبوكوي وتيكوي.

وأضافت الوزارة: إن خسائر هذه القوات بلغت نحو 900 عسكري على مختلف المحاور، إضافة إلى تدمير دبابات ومدرعات ومركبات عسكرية ومدافع وأنظمة صاروخية مضادة للطائرات.

وأشار التقرير إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة “سو 27” أوكرانية ودمرت 33 طائرة مسيرة وستة صواريخ “توشكا أو”.

كما دمرت المضادات الروسية 39 صاروخاً من قاذفات “أولخا” و” فامبير” تشيكية الصنع، و”هيمارس” أمريكية الصنع وخمس قنابل موجهة “هامر” فرنسية الصنع، وأربعة صواريخ “ستورم شادو” بريطانية الصنع.

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