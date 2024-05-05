حكايات متبقية.. معرض فني تشكيلي في رحاب جمعية العاديات

اللاذقية-سانا

استضافت جمعية العاديات معرضا فنيا للفنانة التشكيلية لينا ديب ضم مجموعة من اللوحات الفنية الجميلة بعرض بصري متنوع استمدت موضوعاتها من الطبيعة والقضايا الإنسانية والاجتماعية لتصور حكايات أمهات الشهداء وأهلنا في غزة إضافة الى البحر والطبيعة .

وتخلل المعرض محاضرة للفنانة التشكيلية ديب تحدثت من خلالها عن تاريخ نشأة الصورة وعلاقتها مع الحضارة والإنسان.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت الفنانة ديب أن المعرض جاء ليصور معاناة المجتمع ومشاهداتها اليومية التي تختزنها بذاكرتها من خلال لوحاتها وبتنوع مختلف في الطرح والمواضيع من الحداثة والواقعية إلى الحفر والتصوير بأبعاد وأحجام مختلفة.

وأضافت ان المحاضرة سلطت الضوء بأسلوب سردي على تاريخ نشأة الصورة وعلاقتها مع الحضارة والإنسان ابتداء من عصر الكهوف التي بدأت برسومات الإنسان البدائي وتطور المشاهدات وصولاً إلى الثورة الصناعية واختراع الآلة والكاميرا.

وأشار رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية فريد رسلان إلى أن الفنان ابن الواقع يحاول أن يعبر عن مجتمعه ويبرز أفكاره على امتداد مساحة اللوحة بأسلوب تعبيري مبيناً أن المعرض شهد غنى لونياً مميزاً وهو نشاط جيد يثري الحركة الفنية التشكيلية في المحافظة .

بدوره رئيس مكتب المعارض والصالات المركزي الفنان التشكيلي حسين صقور قال إن الفنانة ديب جمعت بأسلوب جميل ما بين الطباعة والتلوين الزيتي على شكل نقوش توحي بالقدم مع كثافة بالاشكال ظهرت بصورة عقلانية وبمجموعة لونية موحدة.

من جانبه نائب رئيس جمعية العاديات بسام جبلاوي بين أن الفن التشكيلي يعد رأس الهرم بين الثقافات والفنون كونه يمثل الطريقة المشتركة للتواصل بين البشر لافتاً إلى أن المعرض يجسد معاناة البشرية والكفاح المتواصل للوصول إلى السمو الروحاني إضافة إلى لوحات سريالية الطابع تحمل رؤى فلسفية حول الوجود والقيم الجمالية.

غفار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency