إيقاف الدوام في برامج التعليم المفتوح يومي الجمعة والسبت القادمين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم إيقاف الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح بالجامعات يومي الجمعة والسبت الواقعين في 3 و4-5-2024 لتزامنه مع عطلة أعياد “العمال وعيد الفصح والشهداء”.

وجاء في بيان تلقت سانا نسخة منه: ” بناء على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة بمناسبة أعياد “العمال وعيد الفصح والشهداء” خلال الفترة من يوم الأربعاء /1/5/ 2024/ ولغاية يوم الاثنين /6/5/ 2024/ يوقف الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح يومي الجمعة والسبت الواقعين في /3 و 4/5/2024/ على أن تقوم الجامعات بالتعويض عن اللقاءات الدورية للتعليم المفتوح في موعد يحدد لاحقا”.

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