ورشة عمل حول دليل الألف يوم الأولى من حياة الطفل بدرعا

درعا-سانا

انطلقت اليوم الورشة الحوارية حول الدليل التدريبي الخاص بمرحلة الألف يوم الأولى من حياة الطفل الذي أعده المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع مديرية التربية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا.

وبين مدير التربية المهندس منهل العمارين في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الورشة مناقشة أنشطة الدليل والتعرف على أهدافه والمشاركة في التخطيط الإستراتيجي لعمله، إضافة لتفعيل المشاركة مع المنظمات غير الحكومية التي تعني بالطفولة المبكرة ليصار إلى الأخذ بملاحظات وآراء كل الجهات المشاركة بالحوار، وصولاً إلى دليل متفق عليه من الأطراف كافة.

بدورها أشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري إلى أهمية مثل هذه الورشة، لما تقدمه من أسس صحيحة تستند إلى الخبرات والتجارب لتربية أطفالنا وتنشئتهم بالطرق السليمة جسدياً وفكرياً.

من جهته أوضح منسق المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة عبد المنعم مسعود أن هذه الجلسات التشاورية جاءت وفق الاتفاقات المبرمة بين المركز ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الدليل التدريبي الذي يعتبر هو الأول من نوعه الذي يهتم بحياة الطفل من عمر يوم وحتى الثلاث سنوات، لأنها تؤثر في تكوينه ونمائه العام، وتمكن جليسات الأطفال من التعرف على مهارات التعامل مع هذه الفئة العمرية.

واعتبرت مديرة روضة إنعاش الريف لجينة الجمعات أن الحوار حول أهمية هذه المرحلة يمكن الأهل من التعامل مع أبنائهم ولا سيما في التعليم التقليدي أو المطور، لافتة إلى أنه تم خلال الورشة التركيز على عدة محاور منها علوم تنمية الدماغ والرضاعة الطبيعية والتغذية خلال فترات الحمل وبرامج التلقيح الوطني لحماية الطفل من العديد من الأمراض.

رضوان الراضي

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