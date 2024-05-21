رغم التحذيرات.. تواصل الاحتجاجات في جامعات أمريكية وأسترالية

نيويورك-سانا

تتواصل الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع فلسطين والمنددة باستمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الجامعات في كل من الولايات المتحدة وأستراليا رغم التحذيرات التي توجهها إدارات تلك الجامعات للطلاب المحتجين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جامعة “ييل” في ولاية كونيتيكت الأمريكية شهدت احتجاجاً خلال حفل تخرج تمثل في مغادرة 150 طالباً من المراسم تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بينما أعلن طلاب جامعة “ويسليان” بالولاية نفسها توصلهم إلى اتفاق مع إدارة الجامعة لتعليق الأخيرة استثماراتها في الشركات المتعاونة مع “إسرائيل”.

وأقام الطلاب في جامعة “دركسل” بولاية بنسلفانيا معسكراً تخييمياً للتعبير عن تضامنهم مع غزة رغم التحذيرات التي وجهها رئيس الجامعة بإزالة خيامهم في محاولة لإجبارهم على مغادرة المكان.

وفي السياق نفسه يواصل طلاب جامعة “ملبورن” الأسترالية احتجاجاتهم لليوم الـ 7 على التوالي تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، فيما اعتقلت الشرطة الأسترالية طالبين خلال مظاهرة تضامنية مع فلسطين في جامعة “كوينزلاند”.

ومنذ شهر نيسان الماضي شهدت العديد من الجامعات الأوروبية مظاهرات واحتجاجات حاشدة رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولمطالبة الجامعات بإنهاء شراكاتها مع الشركات والسياسيين “الإسرائيليين”، بينما عمدت الشرطة إلى قمع الاحتجاجات واستخدام القوة ضد الطلاب.

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