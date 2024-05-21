إخماد حريق في حقول القمح والشعير بخربة غزالة

درعا-سانا

أخمدت وحدة إطفاء خربة غزالة بريف درعا الشرقي بالتعاون مع المجتمع المحلي حريقين في حقول البلدة ومنطقة المجبل الإسفلتي.

وأوضح رئيس مجلس البلدة محمد الفلاح في تصريح لمراسل سانا أن الحريق أتى على حقل شعير بمساحة 20 دونماً و200 دونم عقير قمح، لافتاً إلى ضرورة أخذ الحيطة خلال هذه الفترة حيث تزداد فيها الحرائق بسبب ارتفاع الحرارة والإهمال من بعض السائقين لعدم صيانة مركباتهم والتي تنفث شرارة من عوادمها خلال سيرها.

وأشار الفلاح إلى ضرورة التشدد بتطبيق القوانين والعقوبات للحد من الحرائق في مثل هذه الفترة للحفاظ على المحاصيل وخاصة القمح.

رضوان الراضي

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