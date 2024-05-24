المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد من جنود الاحتلال شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب موقعة خسائراً في صفوفه ومدمرة آليات له.

وقالت المقاومة في بيان: إنها قضت على خمسة جنود للاحتلال كما أوقعت قوتين راجلتين للعدو بين قتيل ومصاب بعد استهدافهم بقذيفة /تى بي جي/ من المسافة صفر بمنطقة تل الزعتر شمال القطاع.

واستهدفت المقاومة بقذائف الياسين /105/ 3 دبابات للاحتلال شرق مخيم جباليا وبقذائف الهاون قوات وآليات للعدو ومقر قيادة له فى جحر الديك وسط القطاع وفى مناطق شرق وجنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع وأوقعت عدداً من جنوده بين قتيل ومصاب.

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