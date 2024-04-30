نشوء الزلازل وطرق التخفيف من آثارها في محاضرة علمية توعوية

دمشق- سانا

في إطار برامج التدريب والتوعية التي يقيمها المركز الوطني للزلازل وبدعوة من مديرية ثقافة دمشق قدم مدير عام المركز الوطني للزلازل الدكتور رائد أحمد محاضرة علمية توعوية بعنوان “نشوء الزلازل وطرق التخفيف من آثارها ودور المجتمع المحلي في التعاضد ومساعدة المتضررين” وذلك في المركز الثقافي العربي في مساكن برزة بدمشق.

وتضمنت المحاضرة عدة محاور منها آلية نشوء الزلازل الطبيعية والصناعية وآلية انتشار الأمواج الزلزالية وكيفية تأثيرها على الأبنية والمنشآت والأضرار المرافقة لحدوث الزلازل كانهيار الأبنية وتميع التربة والتشققات الأفقية والإنزياحات الجانبية والحرائق وانهيارات الكتل

الصخرية وغيرها، كما تمت الإشارة الى الخسائر الاقتصادية والبشرية للزلزال الذي ضرب البلاد في الـ 6 من شباط 2023.

وتركز المحور الثاني على الإرشادات الواجب اتباعها قبل وقوع الكارثة وخلالها وبعدها، حيث تحدث الدكتور أحمد عن أهمية المركز الوطني للزلازل لإجراء الدراسات الزلزالية والهندسية الزلزالية والتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بالبناء وتطوير كود البناء الهندسي من أجل بناء أبنية أكثر أمانا واستدامة، إضافة إلى مناقشة الأسباب التي أدت لحدوث الأضرار المرافقة لزلزال الـ 6 من شباط والدروس المستفادة منه.

وتطرق المحور الأخير إلى دور المجتمع المحلي في التعاضد ومساعدة المتضررين، حيث أكد الدكتور أحمد ضرورة ترسيخ القيم الإنسانية كالتبرع والتطوع وإغاثة الملهوف المتجذرة في مجتمعنا، مبينا أن هذه القيم بدت واضحة وميزة أساسية في الأيام الاولى للزلزال، حيث استنفرت قوى ومؤسسات المجتمع المحلي كافة وقامت بمساعدة المحتاجين وتأمين متطلباتهم على الدوام كما قامت مجموعات تطوعية عديدة بمساندة قوى الجيش والدفاع المدني في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

ودعا الدكتور أحمد إلى أن يكون هناك رجال إنقاذ مدربين ضمن برامج لاستخدامهم في حالات الطوارئ.

هيلانه الهندي

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