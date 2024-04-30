فريق طبي في الحسكة يستأصل كتلة زنة 13 كيلوغراماً من بطن شابة

الحسكة-سانا

نجح فريق طبي في مدينة الحسكة باستئصال كتلة زنة 13 كيلوغراماً من شابة كانت تعاني من ألم حاد في منطقة البطن.

وقال اختصاصي الأمراض النسائية والتوليد الدكتور منصف البديوي الذي أجرى العملية الجراحية في تصريح لمراسل سانا: “تم اخضاع شابة تبلغ 18 عاماً لعمل جراحي استمر لأكثر من ساعة بعد مراجعتها للعيادة تعاني ألماً حاداً في منطقة البطن، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية وتصوير إيكو وطبقي محوري ليتبين وجود كتلة كبيرة الحجم في منطقة البطن”.

وأضاف البديوي: “تم استئصال كتلة زنة 13 كيلوغراماً وإرسالها إلى المخابر المتخصصة بغية إجراء التشريح المرضي، علماً أنها وفق المشاهدة وعمر الفتاة والواسمات المرضية ترجح سلامتها”.

وأشار الدكتور البديوي إلى تحسن الوضع الصحي للفتاة وتخريجها من المشفى بعد التأكد من استقرار وضعها بشكل تام، مشيراً إلى أن العملية تعتبر نادرة لناحية حجم الكتلة وعمر الفتاة على مستوى المحافظة.

جوان حزام

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