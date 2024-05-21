مخلوف يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية سبل التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية سوديبتو موكرجي آفاق التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق لفت الوزير مخلوف إلى التعاون المستمر بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات والبرامج التابعة لها، منوهاً بالأثر الإيجابي لهذا التعاون الذي ينعكس على الشعب السوري.

ولفت الوزير مخلوف إلى دور الوزارة في إدارة قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والري وإدارة واستثمار الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والشح المائي، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

كما أوضح الوزير مخلوف أهمية مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت بفعل الإرهاب ودورها في إعادة المهجرين ودعم الاستقرار والأمن الغذائي وتأمين فرص العمل.

من جهته بين موكرجي أهمية قطاعات المياه والطاقة ومعالجة آثار التغير المناخي التي تعتبر الإطار العام لعمل المنظمة في دعم التعافي المبكر لسورية.

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