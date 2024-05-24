إصابة ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين ومخيمها

القدس المحتلة-سانا

أصيب ستة فلسطينيين بجروح مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة /وفا/ الفلسطينية أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بجروح كما عمدت خلال اقتحامها إلى تجريف وتدمير البنية التحتية في الشوارع الرئيسية والفرعية وفي أحياء المدينة.

وكانت قوات الاحتلال يرافقها عدد من الجرافات العسكرية اقتحمت في وقت سابق اليوم المدينة ومخيمها وسط تحليق طيرانه المسير وتمركزت في شوارع حيفا ونابلس وطريق برقين، واعتدت على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد /7/ فلسطينيين وإصابة /9/ آخرين.

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