مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

حجز مانشستر سيتي لنفسه مكاناً في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على تشيلسي بهدف نظيف على ملعب ويمبلي ضمن الدور نصف النهائي.

أحرز برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 ليعوض الجماهير عن إهداره ركلة ترجيحية أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وسيلاقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي والتي ستجمع مانشستر يونايتد مع كوفنتري سيتي غداً على الملعب ذاته.

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