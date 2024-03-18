مانشستر يونايتد يقضي على حلم ليفربول بالتأهل لكأس الاتحاد

لندن-سانا

أكمل مانشستر يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على ضيفه ليفربول 4-3 بعد التمديد في آخر مباريات ربع النهائي.

سجل أهداف مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي بالدقيقة 10 وأنتوني بالدقيقة 87 وماركوس راشفورد بالدقيقة 112 وأماد تراوري بالدقيقة 121 في حين أحرز أهداف ليفربول أليكسيس ماك أليستر بالدقيقة 44 ومحمد صلاح بالدقيقة 47 وهارفي إليوت بالدقيقة 105.

وتأهلت أندية مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

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