 إعادة محطة ضخ مياه بلقيس في ريف القامشلي إلى الخدمة

الحسكة-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة اليوم عمليات إصلاح وصيانة محطة مياه بلقيس في ريف القامشلي.

وفي تصريح لمراسل سانا لفت مدير عام المؤسسة المهندس محمد العثمان إلى أنه تم إدخال المحطة إلى الخدمة بعد إنجاز الورشات الفنية التابعة للمؤسسة عمليات إصلاح مضخة 75 حصاناً وإصلاح كسور على الخطوط الرئيسة.

وقال العثمان: تم ضخ المياه إلى الأهالي بعد أيام من انقطاعها، حيث تغذي المحطة 20 قرية وتجمعاً سكانياً في ريف القامشلي الجنوبي، مشيراً إلى استمرار المؤسسة بمتابعة شكاوى الأهالي في المنطقة لضمان وصول مياه الشرب إليهم.

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