 توزيع 170 وجبة إفطار يومياً في الدرخبية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تجهز وتوزع جمعية وعي للخدمات الاجتماعية أكثر من 170 وجبة إفطار يومياً ضمن مبادرة تشارك بالخير التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهات أخرى منذ بداية شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف خلالها جميع الفئات المحتاجة.

محمد ناصر رئيس المجلس المحلي في بلدة الدرخبية وعضو مجلس إدارة في الجمعية بين لمراسلة سانا أن الجمعية تمكنت بدعم المجتمع المحلي والفعاليات الاقتصادية والأيادي الخيرة في البلدة من الوصول إلى الفئات الفقيرة والمحتاجة وأسر الشهداء والجرحى والأيتام بأعمال انعكست إيجاباً على واقع هؤلاء، ونسعى إلى توسيع نطاق خدمات الجمعية وأعمالها ومشاريعها التنموية والخدمية.

وأشار ناصر أن المطبخ نجح بفضل الدعم الذي تلقاه وتمكن من ترك بصمة لدى المجتمع وتخطي المصاعب والمشاكل حتى وصل إلى جميع الفئات المستهدفة، لافتاً إلى وجود أفكار أخرى سيتم استثمارها بعد العيد على أكثر من صعيد.

أمينة الصندوق في الجمعية فاطمة السيد أوضحت من جانبها أنه تم إشهار الجمعية عام 2020 وبدأت في تقديم خدمات اجتماعية وخيرية وإغاثية، مبينة أنه تم إحداث مركز علم وعمل لدعم العملية التعليمية وتمكين الطلاب المتسربين، وأقامت دورات محو أمية على أكثر من مستوى لـ 344 سيدة ودورات تمريض وتعليم حرف، إضافة إلى دورات للتوعية والدعم النفسي.

المشرفة على المطبخ إيمان الخطيب ذكرت أنه انطلق بجهود المتبرعين والمتطوعات من زوجات الشهداء اللواتي حرصن على إعداد وجبات متنوعة تنال رضا الصائمين، لافتة إلى أنها تعمل مع مجموعة من السيدات بحب ورضا وتآلف.

سفيرة إسماعيل

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