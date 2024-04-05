المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للكيان الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية فجر اليوم موقعين لقوات الكيان الإسرائيلي عند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة محققة إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: إنه و”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلو المقاومة تحركاً لجنود وآليات العدو في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة”.
كما استهدفت المقاومة آليةً عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه فأصابها إصابةً مباشرة وأدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ ومصاب.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية محققة فيه إصابات مباشرة، كما استهدفت بالأسلحة المناسبة تموضعات لجنود العدو خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وفريقاً فنياً إسرائيلياً أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا.
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