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هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 48 مم في الهول بالحسكة

2024-05-03

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 48 مم في الهول بمحافظة الحسكة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

محافظة السويداء.. السويداء المدينة 1 مم.

محافظة حمص.. مرمريتا 1 مم.

محافظة حماة.. وادي العيون 3 مم والرصافة 2 مم ومصياف وعين حلاقيم 1 مم.

محافظة طرطوس.. الشيخ بدر والدريكيش 1 مم.

محافظة اللاذقية.. كسب 4 مم والمزيرعة ومطار الباسل 1 مم.

محافظة حلب.. جرابلس 4 مم .

محافظة إدلب.. إدلب المدينة 15 مم.

محافظة الرقة.. بئر محيسن 4 مم والرقة المدينة 1 مم.

محافظة الحسكة.. الهول 48 مم والمالكية 21 مم والزهيرية 20 مم والقحطانية 34 مم، والقامشلي 24 مم والجوادية وتل علو 25 مم وتل حميس 12 مم وأبو قصايب وتل براك وهيمو 8 مم، وتل تمر 7 مم والحسكة المدينة 6 مم واليعربية 5 مم وتل بيدر والشدادي 3 مم.

محافظة دير الزور.. دير الزور المدينة 1 مم.

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