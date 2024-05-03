كنعاني: الدول الغربية مدعية حرية التعبير تواصل دعمها لجرائم الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الدول الغربية مدعية حرية التعبير والصحافة تواصل صمتها ودعمها لجرائم الكيان الصهيوني ضد وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن كنعاني قوله: “أكثر من 140 صحافياً فلسطينياً أصبحوا ضحايا جريمة الكيان الصهيوني غير المسبوقة ضد وسائل الإعلام وحرية التعبير خلال سبعة أشهر فقط في ظل الصمت المطبق للدول الغربية التي تدعي حرية الصحافة، ولامبالاة المنظمات والمؤسسات الدولية”.

ولفت كنعاني إلى أن “المتشدقين بحرية الرأي والتعبير لم يكتفوا بالصمت أمام قتل هذا العدد الكبير من الصحفيين بل استمروا في دعم قاتليهم بكل ما أوتوا من قوة”.

وحول قمع الطلاب الأمريكيين المحتجين اعتبر كنعاني أن تصرفات مسؤولي الإدارة الأمريكية في تشويه الواقع لتبرير استخدام القمع العنيف من أجل إسكات التجمعات الطلابية السلمية المؤيدة لفلسطين لا تقلل من بشاعة أفعالهم، مؤكداً أنه سقط القناع عن وجوه المدَّعين الكاذبين لشعار حرية التعبير.

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