5 نيسان يوم الطفل الفلسطيني

دمشق-سانا

1955 – رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفا له.

1973 – إطلاق المسبار الفضائي (بيونير 11).

1984 – لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.

1988 – اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية “الجابرية” أثناء رحلتها من تايلاند إلى الكويت، ودامت عملية الاختطاف 16 يوماً قتل خلالها مواطنان كويتيان وألقيت جثتاهما من الطائرة.

1999 – ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي استعداداً لمحاكمتهما للاشتباه بتسببهما بتفجير طائرة بان أم الأمريكية فوق لوكربي عام 1988.

2014ـ العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار زُحل، وهو إنسيلادوس يتمتَّع بمحيط من المياه السائلة أسفل سطحه المُتجمد.

2014ـ إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية.

من مواليد هذا اليوم:

1929 – إيفار جيفيير، عالم فيزياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.

1947 – غلوريا ماكاباغال أرويو، رئيسة الفلبين.

من وفيات هذا اليوم:

1697 – الملك كارل الحادي عشر، ملك السويد.

1967 – هرمان مولر، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1946.

2005 – سول بيلو، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1976.

2012 – بينغو وا موثاريكا، رئيس مالاوي.

أعياد ومناسبات:

يوم الطفل الفلسطيني

يوم الشجرة في كوريا الجنوبية

مهرجان تشينغ مينغ في التقويم الصيني.

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