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الخارجية الروسية: تعامل واشنطن القاسي مع الطلاب المتضامنين مع فلسطين يتعارض مع قوانينها

2024-05-03

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن تعامل السلطات الأمريكية مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية في واشنطن وولايات أخرى يتعارض مع قوانينها المتعلقة بحرية التعبير.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم: “إن تصرف الولايات المتحدة مع طلابها أثناء تفريق المتظاهرين بالقوة تتناقض مع جميع قوانينها الخاصة بالحرية والتعبير والتزاماتها الدولية”، مؤكدة أن “ما يحدث هو مثال آخر على ازدواجية معايير واشنطن وربما عدم وجود معايير”.

وتابعت زاخاروفا: “إنهم يفضلون دعم المتظاهرين في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحتجين داخل الولايات المتحدة فإن الآلة العقابية تعمل هناك”.

وتشهد الجامعات الأمريكية منذ أسابيع احتجاجات طلابية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة تعرض خلالها آلاف الطلاب إلى اعتقالات.

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