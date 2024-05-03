طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها مع هبات رياح شديدة في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي بترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من منطقة الجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 85 كيلومتراً في الساعة خاصة في المرتفعات الساحلية والمناطق الوسطى والجنوبية الشرقية تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية أما البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 25 / 13 المنطقة الجنوبية 23 / 11 المرتفعات الجبلية 14 / 6 المنطقة الوسطى 24 / 15 المنطقة الساحلية 25 /18 المنطقة الشمالية 26 / 16 منطقة الجزيرة 27 / 15 المنطقة الشرقية 30 / 17 منطقة البادية 29 / 16

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