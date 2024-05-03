الأونروا: 37 طفلاً في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن 37 طفلاً في قطاع غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوكالة في حسابها على منصة إكس اليوم: “لا تزال الحرب في غزة حرباً على النساء حيث قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة وجُرح 19 ألفاً كما أن 37 طفلاً يفقدون أمهاتهم كل يوم”.

وأضافت: إن “الظروف في القطاع مروعة حيث تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية”.

ولفتت الأونروا إلى أن الوصول حتى إلى المواد الأساسية يمثل تحدياً كبيراً في غزة وهناك حاجة كبيرة لمزيد من الإمدادات لمواجهة الآثار المدمرة للعدوان والحصار بشكل فعال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع لليوم الـ210 ما أدى لاستشهاد 34622 فلسطينياً وإصابة 77867 آخرين.

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