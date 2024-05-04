إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات للاحتلال في طولكرم وبيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي طولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زيتا شمال طولكرم ومخيم عايدة شمال بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وآخرين بحالات اختناق، فيما اعتقلت شاباً من قرية أودلا جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق جنين بالتزامن مع مواصلتها الاستيلاء على منزل فلسطيني لليوم الـ 13 على التوالي.

وفي السياق أجبرت سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية على هدم ثلاثة محال تجارية تملكها في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة مقامة منذ أكثر من 30 عاماً تفادياً للغرامات الباهظة في حال هدمها الاحتلال.

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