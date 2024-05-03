الصحة العالمية تحذر من تداعيات اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح

جنيف-سانا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من التداعيات الكارثية لاجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقل موقع قناة آر تي الروسية عن غيبرييسوس قوله عبر منصة إكس: إن “منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة، قد تؤدي إلى حمام دم، وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلاً”.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جدد في وقت سابق اليوم تحذيره من أن أي اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون ضربة هائلة لعمليات الإغاثة الإنسانية في القطاع.

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