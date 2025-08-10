الأمن الداخلي في دير الزور يعلن توقيف قتلة الشاب كِندي العدّاي

دير الزور-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان توقيف قتلة الشاب كِندي العدّاي وتحويلهم إلى القضاء المختص.

وقال العقيد الشملان في تصريح اليوم: “عقب ورود بلاغ حول مقتل الشاب كِندي العدّاي، تعهّدنا أمام أهلنا في المحافظة أن نصل الليل بالنهار حتى الوصول إلى الجناة وتقديمهم للقضاء”.

وأضاف العقيد الشملان: “عملت فرقنا المختصة على مدار الساعة، حيث جمعت الأدلة وراجعت المعلومات حتى توصلت إلى الفاعلين وتم توقيفهم، ويعود الفضل في هذا الإنجاز لرجال الأمن الداخلي وجهودهم المتواصلة التي أثمرت عن إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء المختص.

وتابع قائد الأمن الداخلي في دير الزور: “رسالتنا واضحة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المحافظة وأهلها: لن يجد مأمناً، فالعدالة ستأخذ مجراها، والقانون سيطال كل معتدٍ”.