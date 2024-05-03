بمناسبة عيد العمال… عرض ترفيهي للأطفال بالمركز الثقافي بحمص

حمص-سانا

بمناسبة عيد العمال استضاف مسرح دار الثقافة بحمص اليوم عرضاً ترفيهياً موجهاً للأطفال قدمته فرقة “هابي ماجك” ونظمته لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال المحافظة.

وبينت أمينة سر اتحاد عمال حمص ورئيسة لجنة المرأة العاملة دارين رجوب أن الفعاليات الاحتفالية هذا العام متنوعة ومختلفة عن السابق وستستمر لغاية 5 من الشهر الحالي.

وأوضحت أنه تم تخصيص الأطفال بعرض ترفيهي كوميدي يظهر اهتمامنا بأطفال الطبقة العاملة مؤكدة أن عمال حمص يجددون وفاءهم وولاءهم للوطن وقائده ويحرصون على التزامهم بمواقع عملهم للمشاركة في إعادة إعمار سورية.

بدوره أعرب مدير فرقة “هابي ماجك” سعيد طوقتلي عن سعادته لمشاركته اتحاد عمال حمص لأول مرة بتقديم كرنفال طفولي لمدة 60 دقيقة يحاكي الطفل عبر العديد من الشخصيات الكرتونية المحببة لديه موضحاً أهمية تعزيز وجود المسرح الموجه والهادف لدى الطفل بما يسهم في الترفيه عن نفسه ويصقل شخصيته.

هنادي ديوب

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