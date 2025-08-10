عودة أربعة روّاد فضاء بعد 5 أشهر في المحطة الدولية

واشنطن-سانا

عاد أربعة رواد فضاء من مهمة “كرو-10” التابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” إلى الأرض بعد قضائهم نحو 5 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وذكرت “سي إن إن” الاقتصادية أن الرواد غادروا المحطة على متن كبسولة “دراجون” التابعة لشركة “سبيس إكس”، نحو الأرض في رحلة استغرقت 17.5 ساعة قبل الهبوط في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا.

وضم الطاقم الأميركيتيْن نيكول آيرز وآني مكلاين، قائدة المهمة، إضافةً إلى الياباني تاكويا أونيشي، والروسي كيريل بيسكوف.

وكانت مهمة “كرو-10” قد انطلقت في ال 14 من آذار الماضي ضمن برنامج التناوب الدوري لأطقم محطة الفضاء الدولية، إذ تولى الطاقم الجديد مهام فريق «كرو-9» الذي شمل رواد فضاء من بينهم الأميركيان بوتش ويلمور وسوني ويليامز، واللذان وصلا إلى المحطة عبر كبسولة «ستار لاينر» التابعة لشركة بوينغ.

وقالت “ناسا”: إن “الطاقم العائد يحمل معه أبحاثاً “مهمة وحساسة زمنياً” أُجريت في بيئة انعدام الجاذبية، ضمن 200 تجربة علمية نُفذت خلال 146 يوماً، تشمل مجالات الطب وعلوم المواد والتقنيات الفضائية.