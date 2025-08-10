وزارة العدل السورية تدعو متضرري محكمة الإرهاب لتقديم شكاويهم

دمشق-سانا

دعت وزارة العدل السورية المواطنين المتضررين من أعمال قضاة محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، ممن تعرضوا للظلم أو الابتزاز إلى تقديم شكاويهم عبر ديوان محكمة النقض بدمشق أو بالحضور الشخصي خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن قاضي تحقيق مُكلفاً من الهيئة العامة لمحكمة النقض باشر تحقيقاته مع القضاة السابقين حول الممارسات التي حصلت أثناء عملهم، مبينة أنه يمكن للمتضررين تقديم شكاويهم كتابياً أو حضورياً لتقديم الأدلة، كما يمكنهم المشاركة كشهود في التحقيقات الجارية بمقر محكمة النقض في منطقة المزة بدمشق.

ويأتي هذا الإجراء بعد تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر في الـ12 من حزيران الفائت، والذي قضى بعزل 67 قاضياً ممن عملوا في محاكم قضايا الإرهاب بعد ثبوت انتهاكاتهم خلال تحقيقات التفتيش القضائي، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة.