إطلاق مشروع إنارة دوار وجسر اليمن بالطاقة الشمسية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلق مجلس مدينة اللاذقية، بالتعاون مع جمعية النصيحة الخيرية، مشروع إنارة دوار ساحة اليمن والجسر المرافق له بالطاقة الشمسية، باعتباره عقدة مرورية رئيسية وأحد المداخل الحيوية للمدينة.

وأشار مسؤول الوحدات الإدارية علي عاصي في تصريح لمراسلة سانا، إلى الأهمية التي يمتاز بها الموقع، لافتاً إلى أن الأعمال استغرقت أسبوعاً واحداً، بعد استكمال المتطلبات الفنية مسبقاً لضمان سرعة الإنجاز.

وأضاف عاصي: إن الإنارة باتت من المتطلبات الأساسية لتعزيز الأمان، وليست مجرد رفاهية، مشيراً إلى متابعة معالجة طلبات إنارة أحياء أخرى داخل المدينة ضمن الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، تحدث نائب مدير جمعية النصيحة الخيرية سليم قصاب عن التعاون المشترك مع مجلس الإدارة المحلية لتنفيذ مشاريع تنموية مؤثرة، مشيراً إلى دور الجمعية في توفير التمويل وتغطية كل التكاليف المتعلقة بتجهيزات الطاقة الشمسية والكابلات وأجهزة الإنارة.

فيما عبّر وائل نجار، من سكان مدينة اللاذقية، عن ارتياح الأهالي لهذه الخطوة التي أضفت بعداً جمالياً للمكان ومساهمتها بشكل ملموس في الحد من السرقات.