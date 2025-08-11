مجلس الأمن يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في السويداء واحترام سيادة سوريا ووحدتها

نيويورك -سانا

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وضمان حماية السكان المدنيين، واحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

ورحب المجلس في بيان رئاسي نقله موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم، بالبيان الذي أصدرته الحكومة السورية وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، داعياً إياها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية.

وجدد المجلس التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ.

كما أدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدّام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.

ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ “عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها”.