المنتخب السعودي يتجاوز المنتخب الهندي في بطولة آسيا لكرة السلة

الرياض-سانا

فاز المنتخب السعودي، مستضيف كأس آسيا لكرة السلة، على نظيره الهندي اليوم بنتيجة 84-59 نقطة، لحساب المجموعة الثالثة.

المباراة كانت في ربعها الأول متوازنة بين المنتخبين، قبل أن يرفع الجانب السعودي إيقاعه ليتقدم في نهاية النصف الأول 45-31 نقطة.

ولم يسمح بعدها المستضيف لخصمه بالعودة في النتيجة، حيث واصل أصحاب الأرض التسجيل، رافعين الفارقَ في نهاية المواجهة لخمس وعشرين نقطة، لتصبح السعودية ثانية المجموعة، وستواجه منتخب الفلبين في مباراة حاسمة للتأهل للدور ربع النهائي.

وتغلب المنتخب الصيني على نظيره الأردني بنتيجة 90-68 نقطة، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة خسر المنتخبُ العراقي في وقت سابق اليوم أمام المنتخب الفلبيني 66-57 نقطة.