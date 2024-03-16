لابونوف: الهجمات السيبرانية على منصة الانتخابات مصدرها أوكرانيا وأمريكا الشمالية

موسكو-سانا

أعلن مدير شركة روس تيليكوم إيغور لابونوف أن الهجمات الإلكترونية على منصة الانتخابات الروسية مصدرها أوكرانيا وأمريكا الشمالية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لابونوف قوله: “عندما نتحدث عن مثل هذا المستوى غير المسبوق من الهجمات السيبرانية يجب أن نفهم أن الغرب الجماعي يقاتل ضدنا”، لافتاً إلى أن الهجمات من أوكرانيا ومن عناوين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

وأضاف لابونوف: “هناك هجوم غير مسبوق تم تنفيذه أمس، حيث تم شن هجوم إلكتروني كبير على منصة التصويت الإلكتروني، وبلغ في ذروته أكثر من 2.5 مليون نقرة في الثانية”.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين “مرشح مستقل”، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف “الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية”، وليونيد سلوتسكي “الحزب الديمقراطي الليبرالي”، وفلاديسلاف دافانكوف “حزب الناس الجدد”.

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